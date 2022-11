Cuál es el retoque estético que se hizo Mica Tinelli y es furor

Micaela Tinelli, hija mayor del conductor de Canta Conmigo Ahora junto a Soledad Aquino, es una de las mujeres del clan que menos busca contar de su vida. Sin embargo, ser la hija de Marcelo no le ha sido fácil y cada tanto da testimonios de su vida privada.

La empresaria de moda no esconde nada y en esta ocasión, con vendas en la cara, les contó a sus seguidores de Instagram que se hizo un “retoque”.

Lo que para muchas famosas sería un secreto que se guardan a siete llaves, para Mica Tinelli “no es un tabú”. Es por eso que la joven no dudó en filmarse en la intimidad de su hogar luciendo unas vendas luego de una visita al cirujano.

Este es el retoque estético que se hizo Mica Tinelli y es furor.

“Para que después no me pregunten”, arrancó diciendo Mica Tinelli, dando por sobreentendido que iba a despertar la curiosidad de sus dos millones de seguidores en la red social de la camarita.

Este es el retoque estético que se hizo Mica Tinelli y es furor.

“Me van a ver un mes con esto. Y no voy a dar detalles, pero yo hace tres meses me operé en la nariz de una cosa que tenía mal hecha. Y como hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación, tengo que usar estas cintitas. Lo digo ahora, porque me voy a mostrar así”, sentenció Tinelli.

Este es el retoque estético que se hizo Mica Tinelli y es furor.

Esta rinoplastia Mica se la practicó en el mes de octubre el doctor Moina. Estaba tan contenta con los resultados que hasta posó para la foto con el personal médico que la atendió.