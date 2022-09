La increíble transformación de Mica Tinelli: dicen que está igual a Guillermina Valdés

Más de una vez Mica Tinelli ha sido blanco de duras críticas por los cambios estéticos que se ha realizado, sobre todo en su rostro. Esta vez, llamó la atención una historia de Instagram de la joven donde luce muy bella y demasiado parecida a la ex de su papá, Guillermina Valdés.

“Saben que hace mucho no aparezco hablando”, dijo Mica en un video que grabó desde su cama, recostada. “Voy a volver porque los extraño bastante”, agregó la dueña de la marca Ginebra.

Mica Tinelli. Historia de Instagram

Si bien la hija de Marcelo Tinelli es bastante activa en sus redes sociales, hacía un tiempo no aparecía en una filmación y sorprendió con su nueva apariencia.

Mica Tinelli

Guillermina Valdés

Cande Tinelli junto a sus mascotas

Guillermina Valdés

El picante ida y vuelta entre Mica Tinelli y una seguidora

Mica Tinelli compartió capturas de pantalla en sus historias de los mensajes que recibió de una mujer que la criticó por “deformarse” la cara y por retocarse los labios.

“Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural. No entiendo por qué tu papá no te aconseja. Si de él sale la plata. Además, se ve que estás al pedo porque respondés al toque”, le escribió una usuaria de las redes.

Mica Tinelli mando al frente a una "hater"

Y la respuesta de la joven empresaria no tardo en salir: “Yo amo como tengo mi cara. Y mis labios los amo. Pero no me sigas agrediendo”.

Al compartir las imágenes en sus historias comentó: “¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? Madre mía”.

Así está hoy Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli

Micaela Tinelli está en pareja con el futbolista Lisandro “Lichi” López, viven en México por el contrato de él con un club de dicho país pero, cada vez que puede, vuelve a la Argentina para hacer viajes con su familia.

Mica tiene una complicidad muy grande con Cande Tinelli, ambas son hijas de Soledad Aquino, la primer esposa del conductor de televisión. Hoy lucen muy parecidas y al ver sus fotos puede llegar a generar confusión de quién es, la menor o la mayor de las hermanas.

Cande y Mica Tinelli protagonizaron una campaña para un proyecto de la Fundación Rossi a fin de concientizar sobre el cáncer de mama (Foto: Instagram/ @candelariatinelli)

Soledad, Cande y Mica. (Instagram Cande Tinelli)

La blonda sigue muy feliz con su vida y todas las críticas las silencia, claro que algunas la hacer saltar a responder pero, por lo general, Mica se queda solo con los halagos y comentarios positivo que le regalan sus seguidores.

Mica Tinelli se parece mucho a Guillermina Valdes y a su hermana Cande

