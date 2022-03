Mica Tinelli mostró cuáles son sus tatuajes que la avergüenzan y que quiere borrarse

Micaela Tinelli acaba de viajar a México para radicarse allá por un tiempo junto a su novio Licha López, el futbolista que acaba de sumarse al equipo de Tijuana. Mientras se acostumbra al cambio de horario y decora el departamento con toques más personales, la joven se distrae en Instagram.

Hace solo unos días que la hija de Marcelo Tinelli se fue del país y ahora se la ve más conectada al mundo virtual, cosa que sorprendió porque ella no es de mostrar mucho su intimidad. Pero ahora lo hizo: “No entiendo en qué momento decidí hacerme este tattoo”.

Mica Tinelli mostró los tatuajes que quiere borrarse

La diseñadora se volcó a las redes con un poco de vergüenza para mostrar sus tatuajes que se realizó en la adolescencia y que ahora preferiría no tener más. Subió una foto de la estrella fugaz que lleva en la espalda, una que ella misma diseñó y que se la hizo a los 15.

Pero hay otro diseño que le molesta y es el de un hada madrina que tiene en su hombro. A ese ya le aplicó una sesión de láser para borrarlo, según comentó en la historia. No es el primer dibujo que se intenta quitar, en 2021 lo hizo con un tattoo que llevaba en la mano.

Mica Tinelli mostró los tatuajes que quiere borrarse

“Estos dos que tengo son espantosos en la espalda. Me los hice a los quince. Son de la época en la que se usaba tatuarse duendes, hadas, tengo un hada, tribales, ¿qué otras cosas? Y una estrella fugaz que diseñé yo que me creía que había hecho él diseño, no entiendo que tenía en la cabeza en ese momento. Me da mucha vergüenza, explíquenme qué flashee con esta estrella fugaz, miren los colores, no se entiende la gama del azul, celeste, blanco, se ve la cola de la estrella fugaz”.

Qué dijo Mica Tinelli sobre el borrarse los tatuajes

Cuando contó por primera vez que iba a someterse a un tratamiento con láser para quitarse varios tatuajes que llevaba impresos en su cuerpo, Mica Tinelli reveló que la pregunta más frecuente que le hacen es si es muy doloroso. Y su respuesta que “si duele, duele un poco la verdad”.

Mica Tinelli mostró los tatuajes que quiere borrarse

Y explicó: “Son varias sesiones cada dos meses y me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona. Duele pero vale la pena por lo que vi del antes y después de un montón de casos es un tratamiento super efectivo así que lo voy a hacer”.

“Me voy a ir sacando estos tatuajes que no me gustan y voy a ir mostrando todo”, reveló en las redes y luego le propuso un debate entre sus seguidores: “momento de confesiones, quiero fotos, de algo que se hayan sacado o que aún tengan, para no sentirme tan sola en esta, bánquenme con los tatuajes bizarros, por favor”.

Luego de la primera sesión, el hada de Mica se veía más borrosa pero no así la estrella y eso la tenía preocupada: “No sé cuándo se podrá borrar, polémico, esta parte mía que no entiendo”.