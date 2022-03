Silvia Süller interrumpió un programa en vivo para denunciar a su ex policía de violencia de género

La vida de Silvia Süller tiene tantos giros como dramas y este domingo, reveló uno que la tiene destrozada. La vedette irrumpió en el vivo del programa “El run run del espectáculo” para contar que tenía una relación afectiva con un policía que terminó agrediéndola y borrándole todas las fotos de su celular.

El domingo mientras el ciclo de Crónica Tv se realizaba con normalidad, la blonda entró al estudio y frente a cámaras dijo: “Vine así como estaba en casa porque estoy muy mal. Estoy desesperada, chicos. No quiero vivir”.

Ante la sorpresa de Fernando Piaggio y sus compañeros, le preguntaron a Silvia qué sucedía y ella compartió algunos detalles que luego precisó: “Es un psicópata, no sé cómo explicarles. Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos”.

Silvia Süller irrumpió en El run run del espectáculo.

Así fue el relato desesperado de Silvia Süller sobre el policía violento

“El run run del espectáculo“ puso freno a todo lo que estaba programado para esa emisión y se metió de lleno a lo que Silvia Süller tenía para contar; el ciclo fue de gran consuelo para la artista que hacía tres meses que estaba en una relación con un hombre de la policía.

“Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada. El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono. Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron... perdí todo eso”, dijo Süller entre lágrimas y compartió que, al momento en que ella quiso tener en sus manos el teléfono, el agente la agredió.

“Me dejó una marca. Él me empujó contra un mueble, mal. Yo que soy tan blanca enseguida me hago moretones”, comentó y hasta dijo el nombre del hombre en cuestión.

“Su vida es toda una mentira. No entiendo. Llamé a la mujer para decirle todo lo que había pasado. Él nunca me dijo que era casado. Aunque tampoco sé si está casado. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a hacer la denuncia”, advirtió frente a las cámaras.

“Denuncio a un psicópata. Tuve relaciones con él, pero de la nada me dijo que era gay. Es como una violencia de género. Me borró todo lo que tenía en el teléfono. Me sacaron el teléfono y los contactos. Perdí todas las fotos de mi nieta”, soltó Silvia desconsolada.