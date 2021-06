“Me vendiste humo”, la dura frase de Ángel de Brito a Andrea Taboada en LAM

Nuevamente un tema del espectáculo generó una encendida discusión entre Ángel De Brito y Andrea Taboada durante la emisión de “LAM” (El Trece) de este viernes.

Todo comenzó durante un móvil con Fernando Burlando en donde el letrado habló del escándalo en los medios de su cliente, Horacio Cabak y durante el curso de la entrevista, de Brito pidió que le cerraran el micrófono a Taboada. “¿Qué pasa Andrea? Estaba hablando tu compañera”, preguntó el conductor a la panelista que interrumpió a una compañera. “Quiero retractarme”, dijo la mujer y pidió a Maite: “Disculpame pero quiero hablar sobre el mismo tema”. “Pero no importa, estaba desarrollando algo y vos la cortaste”, dijo de Brito molesto.

Luego del cruce Taboada le pregunto a De Brito: “Ah, ¿No había terminado? ¿Vos no le cortaste?”. Ángel la miró fijo y respondió: “No, te pareció a vos nada más pero bueno ya que estamos…”. “Ay perdón pensé que le habías puesto un punto. No, le quiero decir a Fernando Burlando que…”, contestó Taboada y Mariana Brey quiso saber más: “Uh se enojó Burlando también?”, en referencia a su enfrentamiento con Cabak.

“No, con Burlando tengo un tema que me parece que tenemos que charlar, tomar un café, almorzar, no sé algo”, dijo Andrea, y Ángel comentó: “Háganlo pero vamos al punto”. “Yo dije que Cordera no había cumplido toda la ‘probation’ que es la información que me había llegado a mí por parte de la justicia”, dijo la mujer.

“Ah, me estas cambiando de tema entonces porque estábamos hablando de Cabak. Maite te está robando tu momento”, dijo De Brito sumando conflicto al momento.

“Sabes que yo no te quise corregir porque soy re buena compañera pero sé que estabas diciendo una barbaridad” le confesó Brey y Taboada le respondió: “Me tenes que corregir pero a mí te juro que me había llegado por parte de la justicia que no se había cumplido toda la ‘probation’”.

Ante la charla, Ángel intervino y dijo: “Andrea para que te corregís si nadie se había dado cuenta. Con el embarazo de Loly (Antoniale) lo mismo, al final, no estaba embarazada y me vendiste acá humo. Loly salió a rebolear los abdominales por todos lados”. Muy seria Andrea contestó: “Perdoname, ¿vos me estas sacando todo el capital?”.

Cansado de la situación, el conductor pidió que le cerraran el micrófono a Taboada porque según el jurado de “ShowMatch”, Andrea “ya me está fastidiando y sale con cualquier cosa”.