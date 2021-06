La respuesta de Ángel de Brito a Horacio Cabak tras la negativa de su casamiento: “Si le mintió a la mujer, me puede mentir a mí”

Este lunes Ángel de Brito, en su programa “Los Ángeles de la Mañana”, anunció que tras el escandalo, Horacio Cabak se casaría con su pareja, Verónica Soldato. Finalmente, el modelo dsmintió esta primicia en su cuenta de Twitter: “Avísennos con tiempo que nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias”, ironizó el ex panelista de “Polémica en el Bar”.

“Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡Me descubrieron!!!”, siguió respondiendo Cabak, de forma divertida, pero De Brito no se quedó callado y le contestó: “Me encanta que ahora sean amigos”. Horacio ironizó: “Nunca dejamos de serlo. Nos conocemos hace 25 años”. Ante esta respuesta, el conductor de LAM respondió con una carcajada que dio por finalizada la discusión.

Este conflicto no quedó en las redes y se trasladó a la radio cuando Cabak aprovechó el aire de “Ciudadano común”, programa que conduce de lunes a viernes en Radio Delta, para desmentir la información. “¡Te vas a casar, felicitaciones!”, le dijo uno de sus columnistas. “Gracias, chicos, gracias por contármelo. Gracias por informármelo. ¿Cómo es esto? Yo no me enteré. ¿Cómo se enteraron ustedes?”, les consultó el ex modelo a sus compañeros.

Y, luego de que sus compañeros aseguraron que se enteraron al ver la noticia en la televisión, Cabak ironizó: “Uhhh... qué gracioso. Qué gente loca, por Dios. Sí, una fiesta para todos, para 5.000 personas. De frac y smoking. Uno arriba del otro”. Y, en tono de fastidio, señaló: “Si tengo que explicar cada b... que dijeron en LAM me vuelvo loco”.

Ante estos dichos, Ángel en dialogo con el portal Teleshow optó por una polémica contestación: “Estoy acostumbrado a todas las desmentidas: si le mintió a la mujer, me puede mentir a mí”, sentenció el jurado de “La Academia”.