Horacio Cabak aseguró que lo echaron de Polémica en el Bar: “No renuncié y no fue de común acuerdo”

Hace unas semanas que Horacio Cabak está envuelto en el escándalo y parece no tener paz. Esta vez, el modelo anunció que su marcha de “Polémica en el Bar” de la señal América TV: “Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo”, avisó en Twitter.

Horas después de este anunció, el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, se mostró sorprendido y tiró la pelota a la producción del show, alegando que de esos temas él no tiene conocimiento: “Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, comenzó diciendo el conductor y luego agregó: “Él no estaba cómodo últimamente”.

Horas más tarde, Horacio rompió el silencio y aclaró algunas dudas respecto de su partida: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos simple”, escribió Cabak en su cuenta de Twitter, abriendo la puerta a otro escándalo.

Hay que recordar que el ex modelo protagonizó varios cruces tensos en el ciclo. El más recordado fue el de su regresó al programa luego de sufrir Covid-19 y de que su esposa haya revelado cuestiones íntimas de la pareja. Alli Cabak se cruzó con el conductor y sus compañeros.

Otra discusión destacada por parte de sus compañeros fue la recriminación a Horacio por haber ido a PH Podemos Hablar. Esto no fue muy bien recibido en América, ya que el panelista eligió contar temas de su vida privada en un programa de la competencia, cuando él mismo había pedido no hablar de ello en el programa de Iúdica.

Cabak dejó la mesa de Polémica en el Bar más caliente que nunca y ya corren rumores sobre su reemplazo, y es que todo parece indicar que el lugar del conductor de “La Jaula de la Moda” sería ocupado por Marina Calabró quien está libre luego del final del abrupto final de “TV Nostra”, conducido por Jorge Rial