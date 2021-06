Andrea Taboada abandonó repentinamente el piso de LAM en pleno programa

Este lunes, los televidentes de LAM, de El Trece, pudieron ver que Andrea Taboada se había ido del piso del programa antes de que termine la transmisión. ¿Pero qué ocurrió?.

Por su parte, Ángel de Brito explicó por qué su amiga y panelista debió retirarse del estudio antes de despedirse del público: “Le mandamos un beso a Andrea Taboada, que le bajó un poco la presión, no le pasó nada. Así que salió del aire, por eso no la están viendo”.

Andrea Taboada

Rápidamente, el conductor llevó tranquilidad sobre la salud de Andrea: “Pero está bien; la mandamos al médico. Es un bajón de presión y nada más”, agregó mientras le enviaba su cariño y una pronta recuperación a Taboada, según Ciudada Magazine.

En las últimas semanas, Andrea se mostró algo angustiado al referirse cómo atravesó el covid y la pandemia: “El covid me dejó algo que no puedo describir, es un bajón. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia. Yo soy muy pila y siento que no retomé mi energía. Todo me angustia, me hace mal y me hace llorar”, explico entre lágrimas en LAM días atrás.