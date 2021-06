Preocupa el estado de salud de la periodista Andrea Taboada

Hace algunos días, los televidentes de “LAM” (El Trece) se sorprendieron por la “desaparición” de un minuto a otro de Andrea Taboada de la escenografía del programa de espectáculos.

Según se supo, desde que transitó el Covid, la periodista no se recuperó al cien por ciento y quedó hipersensible.

Consultada por su estado de ánimo, Andrea dijo: “Siento que no soy la misma…hay días que la estoy pasando mal y creo que tiene que ver con la pandemia y el Covid. Siento algo que no puedo describir. Como una sensación de bajón. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia”, comentó visiblemente emocionada. “Ayer sin querer, fui a comprar y me encontré con mi cuñado, que hacía un montón que no lo veía. Es el esposo de mi hermana mayor. Verlo fue raro. Él ya está vacunado, pero es una sensación extraña. Yo siento que no soy la misma Andrea. No tengo la energía que tengo siempre. Es una sensación tan extraña que, evidentemente, voy a tener que hacer terapia. A él, a mi mamá, a mi hermana, los vi contadas veces”, dijo casi llorando y agregó “yo creo que todos estamos mal con el encierro, la crisis económica, no poder ver a la familia y a los amigos”.

Este lunes Taboada volvió a sentirse mal, quizás por la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y se descompensó en el canal. La mujer tuvo que ser asistida por profesionales médicos quienes le recomendaron reposar.

Este martes Andrea no estuvo en su silla y fue reemplazada por Mar Tarres, luego y Ángel de Brito explicó que su amiga y compañera tuvo alta presión y eso la hizo sentirse mareada. “Pero ya estaba bien, en la casa, descansando”, dijo el conductor a Teleshow llevando tranquilidad a todos los fanáticos de la “angelita”.