Martitegui quedó enojadísimo con Rodrigo de Masterchef: “No podés perder 30 minutos en poner agua al fuego”

En el programa de anoche de Masterchef, los participantes tuvieron que enfrentar el desafío de preparar sus platos bajo la temática de los 7 pecados capitales.

El ambiente se volvió más divertido de lo habitual mientras los competidores daban lo mejor de sí para impresionar a los exigentes jurados. Sin embargo, no todos lograron hacerlo.

Durante la preparación de las recetas, Germán Martitegui se sorprendió al ver que Rodrigo Salcedo no había empezado a cortar el pescado asignado.

El jurado no pudo contener su ira y expresó en voz alta: “¡No lo puedo creer!, ¡Ni siquiera lo cortaste!” Mientras tanto, el participante se rió de manera nerviosa y confesó que estaba “un poco superado”.

Posteriormente, los tres jurados evaluaron individualmente el trabajo de cada participante y como era de esperar, Rodrigo recibió duras críticas por su desempeño. Los comentarios no fueron del todo favorables para el concursante que ya había sido criticado anteriormente por su falta de técnica culinaria.

A pesar de las dificultades que enfrentó Rodrigo, el ambiente general del programa no decayó en ningún momento, gracias al enfoque de los participantes en el juego y la actitud constructiva de los jurados.

El resutado de los otros participantes

Quien tampoco tuvo un buen día fue Agustín, el participante tuvo que interpretar en su plato a la pereza. Para ello eligió un ceviche con leche de tigre con wasabi, choclos asados, maníes y boniato.

“Esto más que pereza es impericia, no me gustó nada”, disparó otra vez Martitegui. “Yo no me imagino maratoneando series comiendo un ceviche en la cama”, destacó Damián Betular.

Luego fue Aquiles y se volvieron a ver críticas. Bajo el concepto envidia, elaboró un pez limón a la sal. Martitegui, quien fue la referencia a la hora de elegir el plato señaló: “Fue un lindo intento, pero te faltó tiempo o jamón en el agua, las papas así cortadas como para una ensalada rusa me ponen un poco nervioso, no sé cómo puede generar envidia esto. Hay buenas intenciones con muchos errores”.