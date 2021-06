Martina Cariddi, la provocativa actriz de “Élite” que demostró que no se depila y generó un gran revuelo

“Élite” es una de las series más vistas en Argentinas y continúa entre las mejores de 10 de Netflix. Su cuarta temporada es la más ardiente y polémica hasta el momento y entre sus nuevos personajes está Mencía, la joven adinerada y rebelde que conquista a Rebeka, una de las estudiantes más queridas de los capítulos pasados.

Martina Cariddi es quien se pone en la piel de la hija del nuevo director del colegio Las Encinas y está disfrutando del rotundo éxito con su participación. Así lo dicen los números de sus redes ya que pasó de tener 300 mil seguidores a superar los 1.9 millones.

Pero claro, tantas personas nuevas mirando sus fotos y espiando lo que ella comparte de su vida un poco más íntima, trajo polémica y críticas, además de varios comentarios en su contra en varias de sus publicaciones. Lo cierto es que la artista española no se depila sus axilas ni piernas y ella lo muestra con total naturalidad, como siempre lo ha hecho.

Al ver las postales de la joven, muchos de sus fans celebraron su naturalidad y no seguir estereotipos de belleza aunque varios otros le sugirieron de modos un tanto agresivos que se quite los vellos corporales. “Por favor depilate”, “Esto es solo una moda” y “Pobres axilas” fueron solo algunos de los comentarios.

La actriz española que interpreta a Mencía en "Elite" generó polémica al mostrar que no se depila Redes Sociales

Los emojis de tijeras, máquinitas de afeitar y caras de asco fueron los elegidos para acompañar las críticas hacia el cuerpo y la elección de Martina.

“Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas. Yo quiero que esto tenga visualización, que se puedan ver otro tipo de cuerpos”, comentó la joven en una entrevista con el medio español con SER. “(Mencía es) una mujer que no se depila. (Yo) no me depilo y me encantaría que la gente viera que esto existe, se puede y es posible”, sostuvo.

Martina está en pareja con el actor Iván Pellicer desde hace varios años y en su cuenta de Instagram son varias las postales en las que se muestran enamorados y felices de compartir distintas experiencias juntos.