Mar Tarrés no bailó y se descompensó “por hambre” en el estudio de La Academia

Mar Tarrés no pasó una buena noche en el estudio de La Academia, ya que se descompensó y tuvo que asistirla el médico de la productora. La humorista no alcanzó a bailar por los tiempos, pero le vino bien para recuperarse del mal momento por el que pasó por no alimentarse.

En el momento en el que Luciana Salazar y su hija Matilda estaban en el estudio, Mar no se sintió bien y solo algunos pudieron notarlo. Según comentó Teleshow, el bajón de presión ocurrió fuera de la pista, entre un costado del estudio central. “Sentí como si… No sé si fue hambre… Porque yo tengo hambre y me desmayo. Me bajó la presión… No sé... Me caía mal”, contó la influencer al portal.

El look de Mar Tarrés para el nuevo ritmo. Gentileza.

“Me siento mejor. Contenta de que no entré y puedo ensayar más hasta el martes”, dijo Mar, quien en sus redes se mostró muy nerviosa y poco segura con el ritmo.

Además, dio las razones de su descompensación: “No había comido nada en todo el día. Está mal. Me desperté. No desayuné. Salí a trabajar. No tuve tiempo de almorzar. Me vine para acá. Y en el momento que me iba a ir a comprar un tostado al bar, ya tenía que estar en el piso”.

Mar Tarrés y su perro Morcilla. Gentileza.

“Yo pensaba: ‘con 120 kilos que no coma un día, no me va a hacer nada’. Y evidentemente sí. Me empezaron a dar cosas para comer y levanté. Un caramelito, una bebida energizante y varias cosas. Me vieron los médicos y me tomaron la presión. Era hambre”, comentó la influencer y bromeó con la situación: “La gorda tiene hambre y decae”.

“No me pasaba hace años. No sé si me paso alguna vez en la vida... Es que nunca no como. Me faltaba azúcar. Ahora me siento bien y genial que no bailé. Todos se quejan de no entrar. Pero yo estoy feliz de hoy no haber entrado porque son más días para ensayar”, cerró.