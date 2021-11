Mar Tarrés bebotea en Instagram y muestra cómo sale de la ducha todas las mañanas

Mar Tarrés volvió de sus vacaciones en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de visitar Disney en Orlando y disfrutar de las playas de Miami. Ahora, mientras cuida a su sobrina en Córdoba, la instagrammer compartió algunos tips de belleza sobre el cuidado del cabello y aprovechó para bebotear en ropa interior frente a cámara.

“Así me salgo de bañar todas las mañanas. Bueno, todas las mañanas no me baño”, contó la ex participante de La Academia en un video publicado en sus redes sociales, donde se la puede ver con un típico conjunto de Calvin Klein.

“Me cuesta mucho desenredarme el pelo, la forma correcta es de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Con mucha paciencia, separate mechón por mechón. Ahí me quedó divino, desenredado en menos de 5 minutos”, aconsejó a sus seguidoras.

"Beboteo, beboteo, me creo mil, diosa, suprema, empoderada, qué linda”, expresó Mar en su video.

Fue entonces que la influencer tomó su secador de pelo para continuar con su rutina y desplegó su beboteo al máximo: “Después le doy duro al secador de pelo porque tengo el alisado. Beboteo, beboteo, me creo mil, diosa, suprema, empoderada, qué linda”.

A continuación, detalló que solo se pasaría apenas la planchita de pelo porque no le gusta que quede “como lamida de vaca”.

“Diosa, divina, me encanta. Esta gordita hoy se sale a comer el mundo, así que cuidado si te la cruzás porque te come”, concluyó Mar Tarrés.