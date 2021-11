Sol Pérez cautivó a sus seguidores con una bikini blanca y negra de tiritas para apagar el calor de su clase de tenis

Sol Pérez volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una sesión de fotos que hizo al salir de la pileta, luego de apagar el calor de su clase de tenis. La modelo subió una seguidilla de imágenes que provocaron suspiros en los usuarios.

La chica del clima compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de personas, tres fotos al lado de la pileta con las que levantó la temperatura de esta red social.

“Después de mi clase de tenis necesitaba esto (meterse a la pileta) ¿Qué hicieron ustedes hoy?”, escribió la rubia y lanzó la pregunta para interactuar con sus seguidores.

La panelista de Nosotros a la Mañana posó con una bikini blanca de tiritas negras, con la que lució su trabajado cuerpo.

“Que bellezaaaa”, “Literal la mas linda”, “Se picó toooooodo” y “La bomba de Argentina”, fueron algunos de los miles de comentarios que Sol Pérez recibió en su publicación donde no faltaron los emojis de fueguitos y corazones.

Sol Pérez apagó el calor con un chapuzón post tenis.

Sol Pérez defendió a Wanda Nara

En medio del escándalo, Sol Pérez defendió a Wanda Nara luego de que Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez.

En el programa en el que la modelo trabaja, hablaban de que estaban “cansados” de escuchar y de hablar del tema. Sandra Borghi, su compañera, expresó: “Levante la mano quién se hartó”. La mayoría del equipo levantó la mano, pero Sol se diferenció de sus compañeros y afirmó: “Yo no”.

Ante esto, el Pollo Álvarez aclaró que están hartos, pero “de la novela, no de ellos, individualmente está todo bien”. Rápidamente, Sol volvió a dejar en claro su postura a favor de la pareja, afirmando: “A mí me gusta, están enamorados. Aparte, ¿Quién pudiera sufrir en Dubái?”.

Previamente había dicho: “Para mí, la culpa principal la tiene le hombre porque es el que está en la familia, el que engaña y el que tiene una relación con el otro”.

“No estoy hablando de la China porque en este caso no podemos saber si esto fue así o no. Pero sí en el caso de la China con otras relaciones pasadas. Hay algo que se llama códigos, y vos no te metés en una familia con hijos, casados. Yo no lo haría”, cerró.