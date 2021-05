Luisana Lopilato sorprende a sus fans vistiéndose como Mia Colucci por el aniversario de Rebelde Way

Recientemente, y con la nostalgia a flor de piel, Luisana Lopilato cumplió el sueño de sus seguidores cuando junto a un maquillador y amigo se convirtió nuevamente en Mia Colucci, el personaje que la consagró como actriz en Argentina. Con el mismo enamoró a millones de jóvenes, que luego pudieron volver a verla cuando interpretó a Paola Argento en Casados con Hijos.

A pesar de que hoy también triunfa en el plano internacional, sobre todo por la relación y familia que lleva con Michael Bublé, se sorprendió cuando sus fans le pidieron volver a interpretar el papel de su adolescencia para su canal de YouTube.

“Lo pidieron, lo tienen. Vuelve la única, la inigualable, vuelve Mía Colucci. Deslicen para ver la transformación”, dice en el video. Con un link, se puede ver la transformación a su yo de 2002, cuando estaba en la tira de Cris Morena.

“Fue un personaje que me gustó mucho hacer, fueron mis inicios como actriz, sé que empecé más chica, pero en Rebelde Way empecé a darme cuenta que actuar era algo que me gustaba y que quería estudiar para hacerlo cada vez mejor”, confesó en el mismo, en donde la acompaña el estilista italiano Samuele Miccoli, el encargado de hacer a Mia.

Las emociones de Luisana

Cuando el proceso estaba terminado, la actriz hasta se animó a mostrarle algunas de las coreografías más famosas, como “Bonita de más”.

“¿Cómo te sentís volviendo al 2000?”, le preguntó el peluquero. Ella, emocionada a más no poder y feliz con el resultado, le dijo: “Me emociono porque hoy estamos en el 2021, tengo 34 años, 3 hijos y me hiciste volver a cuando tenía 15″.

Otra buena noticia para los fans es que el próximo 27 de mayo la producción de Cris Morena cumple 19 años de su estreno. Entre las sorpresas, ya había anunciado un especial de la música que componía la banda. “Faltan 11 días para el 27 de mayo y que vengan muchas COSAS BUENAS de ErreWay y Rebelde... que te gustaría ver y vivir en estos 19 días de festejo???”, escribió el domingo pasado.