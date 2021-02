Cuando María Eugenia Ritó fue cómplice del intento de Mariano Martínez para reconquistar a Luisana Lopilato

La historia es así. En septiembre de 2006, y luego de casi dos años juntos, Mariano Martínez y Luisana Lopilato terminaron su noviazgo. Y si bien los actores que se enamoraron en la tira Son Amores , cuando él tenía 26 y ella 16, no habían llegado a profundizar su romance, sí habían hecho públicos sus deseos de casarse.

Luisana Lopilato y Mariano Martínez gentileza

Ahora, María Eugenia Ritó salió a revelar el desconocido plan de Mariano por reconquistar a Luisana, en una nota con Gonzalo Vázquez para el Instagram de Intrusos. Ocurre que en octubre de ese mismo 2006 Ritó se había casado a toda pompa con el abogado Marcelo Salinas en La Rural, en una fiesta para 550 invitados.

María Eugenia Ritó (Foto: Instagram/ @mariaeugeniarito)

“Mariano Martínez me pidió que lo invitara”, admitió Ritó, quien desde un principio había participado a Lopilato. “Éramos amigas porque estudiábamos teatro con Julio Chávez”, contó la vedette. Por eso, Mariano vio en la celebración del amor su oportunidad de reconquistar a -la por entonces- figura ascendente de Casados con hijos y Alma Pirata: “Él quería volver, me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara”.

Luisana Lopilato actualmente está casada con Michael Bublé

Frente a la disyuntiva, María Eugenia primero lo charló con su pareja, y luego consiguió que Luisana le diera aval para sumar a Mariano al evento. Ya en la boda, Martínez y Lopilato volvieron a conectarse entre miradas cómplices, mimos y besos apasionados lejos de las miradas de los demás. Esa noche se habían retirado por separado.

A pesar del éxito inicial de la romántica estrategia de Mariano Martínez, la relación con Luisana Lopilato no logró estabilizarse y la pareja no prosperó.