Orgullosa, Luciana Salazar mostró el look de Matilda para el comienzo de clases: “Ella empezó”

Luciana Salazar no dejó pasar el momento y mostró el look de Matilda para ir al jardín. “Ella empezó k3 Bears”, posteó la modelo. Tanto Matilda Salazar como Mirko y Dionisio Mendoza, son los influencer junior de la farándula argentina.

Matilda y Luciana Salazar diarioshow.com

La pequeña tiene todo lo que desea y su mamá, Luli, se encarga de cumplirle todos sus sueños, como muestra en redes sociales. Hace unas semanas, la modelo mandó al frente a su hija cuando le consultaron sobre su comportamiento.

Matilda Salazar en su primer día de clases gentileza

Luego de un día de pileta, en el que Matilda hizo de modelo con una malla enteriza con mariposas y volados, Luciana interceptó a su hija y le consultó cómo se portaba generalmente. “¿Cómo se porta Matu?”, indicó en sus historias de Instagram, según eltrecetv.com.

Alegre, la pequeña contestó “bien”. Su mamá continuó insistiendo y le dijo: “Más o menos”, pero fue interrumpida por Matilda: “No, bien”. “No, más o menos… Un poquito bien”, le indicó la modelo y la nena completó la frase: “Y un poquito mal”.

Positivos por coronavirus

Luciana Salazar y Martín Redrado dieron positivo de coronavirus en Miami. “Covid positivo para dos importantes del mundo del espectáculo. Dos figuras renombradas, comentadas todo el tiempo. Estoy hablando de Luciana Salazar y Martín Redrado”, contó Ángel de Brito, en LAM.

De Brito contó que se comunicó con los protagonistas para saber cómo se encontraban de salud, tras enterarse de la situación. Si bien tanto Luciana como Redrado se contagiaron en simultáneo, ninguno de los dos hizo referencia sobre el otro.

“Le pregunté a Luciana si es cierto que tuvo Covid en Miami, y me dice ‘sí, me lo contagiaron a los cuatro días que llegue, por eso me quedé más. Porque recién las últimas semanas salí nuevamente a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada que estaba allá. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día en el que me contagié’”, relató De Brito sobre la palabra de Luli Salazar.

Por su parte, Martín Redrado también confirmó en diálogo con De Brito que tuvo coronavirus en Miami y afirmó: “Sí Ángel, pero casi sin síntomas. Olfato y gusto, pero sin fiebre. Por suerte fue leve el mío”.