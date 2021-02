“Me parece injusto”: A Sol Pérez no le gustó nada pasar directo a la gala de eliminación

Este miércoles, fue la gala de “los mejores de la semana” de Masterchef Celebrity . Una pareja se llevó las medallas de oro y plata y por otro lado, el jurado catalogó el plato de Sol Pérez como el peor de la jornada, y a ella eso la molestó bastante, según Pronto.

El desafío de la noche comenzó con una máquina de billetes: una cabina donde un integrante de cada dupla tenía 20 segundos para recolectar la mayor cantidad de “masterpesos” posible. Con ese dinero ficticio, las parejas hicieron las compras en el mercado, y mientras que la mayoría había logrado juntar una importante suma de dinero, Cande Vetrano y Gerogina Barbarossa solo obtuvieron 1.100 masterpesos... ¡y los productos estaban bastante caros! A pesar de todo, las actrices se las ingeniaron con los pocos ingredientes que pudieron comprar y obtuvieron la medalla de oro y plata.

Por su parte, las duplas de Juanse y María O´Donnell - Flavia Palmiero y Dani la Chepi obtuvieron un resultado mediocre para el jurado, y los más flojos de la gala fueron Gastón Dalmau y Sol Pérez.

Y aunque parecía que el ex Casi Ángeles se había llevado las peores críticas, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron salvarlo, por lo que la conductora pasó directo a la gala de eliminación del domingo. “La verdad es que me parece injusto pero bueno, iré el domingo”, sentenció en los comentarios detrás de cámara.

Luego, en un video publicado por la cuenta oficial de Masterchef Celebrity, la ex chica del clima expresó: “Es bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta con todo el primer día hizo que para el segundo plato esperen un montón de mí. Es verdad que le faltaba un poquito de sabor (al plato), pero bueno, sorpresivo, no me lo esperaba”.

Alumna aplicada