Luego del enojo de Zaira Nara con Intrusos, Adrián Pallares salió a contestarle a la modelo

Luego de su paso por “Los Mammones” (América) Zaira Nara quedó en medio de la polémica por sus dichos sobre su relación y ruptura con el jugador de fútbol Diego Forlán.

Muchos programas, como “Intrusos” desempolvaron la historia y comenzaron a dar posibles versiones sobre el motivo que separó a la pareja.

Molesta por las repercusiones, Zaira Nara criticó una encuesta de Twitter que realizó el programa de América con respecto a su relación con el uruguayo y consultando a los usuarios quién creían que decía la verdad.

“Esto que están haciendo ya es una falta de respeto” dijo la modelo al ver el posteo en la red del pajarito. En ese momento y respetando la opinión de la hermana de Wanda, la producción decidió borrar el tweet: “Hola @zairana. Bajamos la encuesta, beso grande”, respondieron junto a un emoji de un corazón.

Finalmente, este viernes Adrián Pallares decidió hablar del tema en el programa y dijo: “¡Cómo repercutió esta historia! Hay muchos fans de Zaira que se enojan. Ayer me decían (por las redes sociales) ‘te va a volver todo lo que estás diciendo’. Chicos, hace tres días Zaira habló de esta historia. Ella fue la que contó su verdad. Y los del otro lado tienen derecho a decir ‘no, así no fue’. Esto no lo estamos contando nosotros, estamos sacando al aire a colegas que saben y han vivido esta historia”, manifestó el conductor.

“Además, todos los que estamos acá estábamos ejerciendo el periodismo. Nadie se la agarró con ella”, concluyó muy relajado y sin hacerse demasiado problema.