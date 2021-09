Luciana Salazar sufrió un gravísimo accidente en un ensayo para Showmatch: “Estaba bañada en sangre”

Luciana Salazar sufrió un grave accidente mientras ensayaba para su próxima presentación en Showmatch. La modelo se golpeó la cabeza contra la pared y debieron terminar la práctica porque se hizo un importante corte, pero la “sacó barata” según ella misma explicó.

La participante de La Academia estaba practicando sobre un trapecio, pero le dieron demasiado envión y terminó estampándose la cabeza contra una pared. “Me podría haber matado”, resaltó Luciana.

“No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo. Estaba en un trapecio, haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared, fue terrible”, comentó Luciana en un audio que envió a La previa de La Academia.

“Fue como que te tiren un ladrillo en medio de la cabeza, ésa fue la sensación. Nunca entendí cómo bajé del trapecio, nadie lo entendió porque entramos todos en shock”, resaltó la vedette.

“Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar”, agregó Salazar.

“Termina diciendo que ella quiere bailar, le pidió a la producción ir última, así llega a curarse del todo. Están definiendo ahora si van a coserla o directamente que baje el hematoma que tiene. Por ahora está en la casa y está bien”, comentó el locutor Martín Salwe sobre las declaraciones de Luciana.