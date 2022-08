Luciana Salazar enamoró con un curioso vestido que reveló que no usa ropa interior

Luciana Salazar es una de las modelos argentinas más infartantes, de eso no hay dudas, y ella se encarga de demostrarlo a diario en las redes sociales. La rubia suele compartir sus looks y, en sus últimas publicaciones, uno de los que más gustó a sus seguidores fue un vestido mojado, que reveló que Luli no llevaba nada debajo.

La modelo y su hija Matilda viajaron a Italia y recorrieron diferentes sitios. Luciana compartió fotos de muchos de los lugares que visitaron, pero las que más reacciones despertaron fueron en las que la blonda aparece con una prenda color terracota que no deja nada a la imaginación.

Se trata de un vestido cortito, de algodón, que está mojado por lo que se le adhiere al cuerpo de Luli y deja ver que la mediática no lleva corpiño.

La mediática aparece con su pelo suelto, peinado para atrás, también mojado. Sus gafas de sol le dieron el toque chic de la sesión que realizó sobre la Isla de Capri mientras navegaba en un yate privado.

Luli y Matilda disfrutaron de un recorrido por Europa y las fotos son algo de su cotidianidad pero esta vez, en el perfil de Instagram de la modelo aparecen más tomas sensuales de ella modelando atuendos, que de aventuras compartidas con la pequeña.

En Ibiza posaron juntas, en la playa, sentadas en un tronco de árbol al resguardo del sol. Pero luego Luli derritió a sus casi 2 millones de seguidores con beboteos y looks atrevidos.

