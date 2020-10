Lucas Spadafora contó que tiene coronavirus mientras bailaba al ritmo de un tema que habla sobre el virus

El trío de Lola Latorre, Lucas Spadafora y su coach van cayendo uno a uno en la cadena de contagios del coronavirus. Primero fue la profesora de los influencers, luego la hija de Yanina Latorre y ahora, el joven. En un primer hisopado, el participante del “Cantando 2020” dio negativo y ahora resultó tener síntomas y la confirmación del virus.

Lucas está aislado tras conocerse la situación de compañera de concurso y tras varios hisopados, en el número cuatro, supo que tiene COVID-19. Y ahora, con su cuadro ya definido, se filmó contando cómo se siente y lo publicó en historias de Instagram.

“Bueno, gente... Después de cuatro hisopados y un análisis de sangre, finalmente, di COVID-19 positivo. Ya me venía sintiendo mal, vieron que no estuve apareciendo... El lunes aparecí un ratito para decir que no tenía coronavirus y bueno, la cagué...”, digo frente a la cámara de su celular.

Además, enumeró sus síntomas que son leves: “Lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte... Ya me siento mucho mejor, por suerte. Eso sí, mi olfato es nulo y estoy sin gusto. Pero, por suerte, no tengo fiebre y se me fue el resfriado”.

Fiel a su estilo histriónico, Spadafora cerró su relato bailando al ritmo de un tema que habla justamente del coronavirus.