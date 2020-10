El cara a cara más esperado: Nacha Guevara le dijo de todo a Lola Latorre

“Te pido perdón públicamente si te sentiste ofendida”, comenzó diciendo Lucas Spadafora junto a Lola Latorre para iniciar lo que sería la disculpa pública. Pero apenas iniciaba su discurso, Nacha Guevara le cortó diciendo: “Ofendida no, herida y dañada”. Los polémicos comentarios de la hija de Yanina Latorre sobre los temblores de la jurado han trascendido el chiste con el que iniciaron, y ahora la participante tuvo que enfrentarse cara a cara con su motivo de burla.

Aunque en un inicio pidió disculpas y Nacha admitió que pudo haber sido un error de inmadurez, salieron a la luz dos videos donde hija y madre se burlaban junto a Spadafora imitando los temblores. A pesar de que Nacha salió aclarar por su Instagram que sus “temblores” eran una expresión voluntaria cuando veía algo que le desagrada o no podía creer, la gravedad de la ofensa era que los concursantes hacían mofas aun sin saber esto y con la posibilidad abierta de que se tratara de una enfermedad.

Continuando, Lucas dijo: “Lo entiendo. Desde nuestro lugar jamás hablamos de una enfermedad ni estuvo la intención de herir, aunque lo hizo. Estamos acá pidiendo perdón porque otra cosa no podemos hacer, salvo aprender. Se descontextualizaron mucho los videos. Desde lo profundo de mi corazón y mirándote a los ojos, jamás me referí a una enfermedad. No me pongo en víctima, me banco lo que hice y siento que dar la cara y pedir perdón es de valientes. La burla jamás fue hacia una enfermedad, no vino desde un lugar de maldad”.

Cuando fue el turno de Lola, la concursante dijo: “Comparto lo que dijo Lucas. Cuando caí y vi el video, dije ‘qué bol... fui’. Te escribí un mensaje porque me considero una persona muy respetuosa. Lo que hice fue una cag… tremenda, que me la mandé y lo sé”. Pero inquebrantable, Nacha le aseguro que el “error” lo había hecho dos veces y que entonces “no era tan inocente”. A lo que Lola trató de defenderse nuevamente diciendo: “Quiero pedir disculpas. Tengo una abuela que tiene 81 años, que estuvo enferma y nunca me quise referir a una enfermedad”.

Si querían solución, Nacha se las dio, y les dijo a los participantes que si de verdad quieren enmendarse tenían que reparar su daño con acciones: “Eso a mí me dejaría satisfecha, no tengo nada más que decir, ni que contestar. No quiero palabras, quiero que reparen, se repara con acciones. Palabras ya se han dicho muchas. Les propongo que ustedes se encuentren cara a cara con gente que padece la enfermedad. Y los conozcan”.

La petición de la jurado propone una reunión de los jóvenes con personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa. Con seriedad agregó: “Ustedes necesitan un baño de realidad. Tienen que salir de esa irrealidad. Hay gente afuera que existe. Eso sería bueno, si esta gente que padece una enfermedad lo acepte”.