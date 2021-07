Lizardo Ponce y Jimena Barón: cómo surgió la amistad en donde comen helado y buscan chongos

Algo ha quedado claro en los últimos programas de La Academia: Lizardo Ponce y Jimena Barón se han convertido en inseparables. De hecho, el lunes el influencer había sufrido una descompensación en pleno ciclo, pero luego Marcelo Tinelli le reclamó porque había terminado su noche comiendo helado en la casa de la jurado. Además, en el último programa, ambos confesaron entre risas que usualmente se juntaban para buscar chongos y nuevas citas. Pero... ¿cuándo surgió esta amistad?

A pesar de que se llevan bastantes años, Jimena y Lizardo se juntan muchas noches a charlar hasta la madrugada. Se suman salidas y almuerzos, además de varias recientes confesiones sobre el otro. Sin embargo, nada de amor romántico los une, sino una sincera amistad. Ellos ya vienen acarreando varias temporadas de Bailando por un sueño y fue allí donde se terminaron haciendo inseparables.

Incluso recientemente muchos los señalaron como una posible pareja, pero ellos solo bromean con el tema. En el fin de semana el influencer hasta subió una foto de ellos abrazados y en actitud cariñosa, donde puso: “A nada de ser novios, en serio”. Pero bien es sabida la orientación sexual del joven, muy parecida a las preferencias de la cantante de La Cobra.

Bromeando sobre los rumores. Twitter

Las revelaciones en La Academia

Pero, aunque no vayan a estar nunca juntos, ya han confesado en que van muchas de sus juntadas. “Con La Cobra tenemos más cosas que en común. Estamos solteros los dos”, aseguró cuando fue consultado por sus propios compañeros de La Previa de La Academia. “O sea, ustedes se juntan a buscar chongos!”, le dijo entonces Lourdes Sánchez.

“¡Sí! Nos ponemos a ver qué pica”, dijo con toda sinceridad. “No tenemos pareja, entonces un viernes a la noche qué hacés. Vos estás con el Chato, querida. Yo estoy con Jimena”, le contestó entonces a su amiga.

Sin embargo, tanto pico de honestidad le puede jugar en contra, porque en el último programa terminó confesando que, a pesar de las negativas, la ex de Daniel Osvaldo sí tendría un pretendiente. Y no dudó en contar a Marcelo Tinelli que su falta de voz de el lunes no tenía nada que ver con los gritos de la selección argentina.

“No está de novia, pero encontró a alguien que dijo ‘¡apa!’. No es futbolista. Es alguien que fuma habanos y ella se queda sin voz”, dijo riendo mientras la cantante lo miraba con miradas amenazantes. Fue entonces que se firmó un pacto entre las mmiradas de ambos para no revelar más detalles.

“No lo conozco, lo vi de lejos. No es grande. No sé el nombre, no sé quién es”, dijo el influencer para no hablar más del tema.