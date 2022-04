Lizardo Ponce está en problemas: salió a la luz una denuncia polémica que tiene su apellido como protagonista

Lizardo Ponce llegó a estar en varios portales por una noticia lamentable que tiene a dos integrantes de su familia como protagonistas. Luz Maldonado, su excuñada, denunció al hermano y al papá del influencer de ejercer violencia de género y de separarla de sus dos hijos.

La joven salió al aire de “El show del regreso”, el programa radial de Ulises Jaitt y allí contó que Matías Ponce la maltrató y que es adicto a las drogas. Además disparó contra Martín, el padre de los jóvenes, y dijo que hace cuatro meses no puede ver a sus hijos porque los tienen encerrados.

Fueron varios minutos de entrevista en los que la joven sacó varios trapitos al sol sobre la familia de Lizardo y aclaró que el mediático “no opina, hace su vida, no se involucra”.

¿Qué pasó con Lizardo Ponce y su familia?

Ulises Jaitt entrevistó a Luz, la excuñada de Lizardo Ponce y ella se despachó contra todos los varones de la familia. El papá de Ponce no cumplió con el régimen de visitas que tenían de palabra y hasta el día de hoy, la madre está separada de sus hijos.

La mujer lleva cuatro meses sin poder estar con los dos niños y pidió que se resuelva esta situación y en su angustia destacó varios de los problemas que vivía en pareja.

Lizardo Ponce y la grave denuncia que recibió su familia

“Terminamos la relación porque yo vivía violencia de género, golpes, escándalo, eran casi todos los días porque es una persona que tiene un problema de drogadicción. Hizo tratamientos. Sus problemas son de adolescente… desde los 14 años y cuando se separó de mí hizo un tratamiento”, reveló.

Y recordó: “Yo estaba embarazada de Santino, el más grande, estábamos en una habitación en la que vivíamos en la casa de los Ponce. Él estaba medio raro, le pregunto que qué estaba escondiendo y se enojó. Me agarró del cuello y me corrió contra el placar y también que se escuchan los ruidos… entra al padre ve esto y se preocupa más por lo que estaba ocultando que por el hecho de violencia”.

Jaitt le consultó por el rol de Lizardo Ponce y ella confió que cuando le ha escrito, el joven no le ha respondido: “Él estaba al tanto de todo lo que pasaba, toda en la familia, Lizardo no opina, hace su vida, no se involucraba”.

A lo que agregó: “No es una buena persona Lizardo claramente, legalmente es cómplice. Lo peor de todo el día que fue la familia Ponce a ‘ShowMatch’ estaba Santino, mi hijo de 5 años que tiene autismo, soy necesaria para su vida, necesita de su mamá, el amor de su mamá para estar bien en su vida”.

“Le hablé a otro hermano, me insultó. Quería pedirle que me ayude porque yo tenía una linda confianza con él pero me di cuenta que era falso como su familia. Me trato de mala madre”.

“Cuando me separo de Matías tuve depresión porque seguía recibiendo amenazas, no dejaba de molestarme con un montón de cosas. Intenté suicidarme pero al pensar en mis hijos decidí internarme por voluntad propia para que me ayuden”.