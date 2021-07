Lizardo Ponce preocupó a Marcelo Tinelli: se le bajó la presión y tuvo que abandonar el estudio

Lizardo Ponce preocupó a Marcelo Tinelli y a sus compañeros de La Academia al anunciar que no se sentía bien para bailar. El influencer y su compañera tenían que hacer su presentación este viernes, pero antes de hacer la última pasada se le bajó la presión y no logró recomponerse.

En pleno aire, Tinelli se acercó hacia donde estaban los famosos y sus bailarines esperando que les toque su turno de ingresar a la pista y fue directamente a hablarle a Lizardo. “Quería hablar con él porque la verdad no se siente muy bien para estar hoy en la pista. No creo que pueda bailar hoy, pero le pedí que lo contara él”, dijo el conductor.

Lizardo Ponce se descompuso en La Academia. Captura del vivo.

“Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien. No pude hacer la pasada de piso y no me siento bien”, explicó Lizardo con la cara desencajada. Y Marcelo agregó: “Te vi medio pálido, con los ojos idos, se nota que te sentís mal y estás caído”.

Al conductor de La Previa de La Academia lo revisó el médico y lo encontró bien, sin embargo no pudo bailar y se fue a su casa. “No sabemos si fue una intoxicación o qué, pero me asusté porque nunca me pasó algo así, me desvanecí. Me preocupé de verdad”, resaltó

Tras escucharlo, Marcelo Tinelli lo liberó para que pueda ir a descansar a su casa. “Hasta la semana que viene. Quedate tranquilo, liberado y tranquilo, que ya está. Se siente muy mal, pobre, ya se lo veía que estaba mal”.