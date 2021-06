Laurita Fernández confirmó que la separación de Nicolás Cabré es definitiva

Nicolás Cabré y Laurita Fernández protagonizaron un romance cargado de cariño y compañerismo, estuvieron juntos varios años y sus planes de formar una familia parecían sólidos pero no. Con una casa a media construir y un amor un tanto apagado, la pareja decidió separarse y al parecer es definitivo.

Así lo confirmó la propia bailarina en una nota que le hicieron. A tres meses de terminar su relación, Laurita fue contundente cuando le consultaron por su nueva vida de soltera y por si quedaba alguna posibilidad de volver a verla con el actor y padre de Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

“Yo estoy a pleno, estoy muy bien. Es un momento y, la verdad, es que estoy muy bien. Tengo ganas de estar sola. Me siento, de verdad, bien. En otro momento sentí un dejo de tristeza por cosas que cuestan dejar atrás”, dijo Laurita frente a las cámaras de “Intrusos”.

E inmediatamente el periodista Gonzalo Vázquez preguntó: “¿Hoy se puede afirmar que la ruptura fue definitiva o todavía no querés poner las manos en el fuego?”.

Tajante, la ex campeona del “Bailando” y conductora del “Cantando” y próxima a estrenar “El club de las divorciadas”, lanzó: “Estamos separados. Yo le deseo lo mejor y él me desea lo mejor a mí. Y si hoy tengo que contestar, sí o no, ¡sí (es definitivo)!”.