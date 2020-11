Lali Espósito podría estar preparándose para presentar una nueva era musical en su repertorio. Sin previo aviso, como suele hacerlo, la cantante publicó un video en su Instagram en donde se la ve con el look que ostenta desde hace ya un tiempo: platinado y corte carré, pero lacio total.

Desde el 25 de septiembre, cuando se estreno el éxito “Soy de Volar” junto a la banda española Dvicio, Lali no había publicado, ni siquiera asomado con anuncio ni previa de un nuevo tema. Pero ayer sorprendió a sus 8 millones de seguidores con un trailer de lo que todos creen es una nueva canción.

La estética del video rompe con todo lo anterior de la ex Casi Ángeles, que casi desde el inicio de su carrera se tira por un estilo más Pop, a veces tirando a lo Ariana Grande, Beyonce o Jennifer Lopez. Pero en el corto puede verse un aire mucho más oscuro, con una estética en blanco y negro, trajes de cuero y sensuales conjuntos de ligas. Se suman ruidos estridentes y hasta catastróficos... ¿podrían anunciar una nueva era para Lali?

Incluso hay algo que hace recordar al trono de Game of Thrones, pero no se puede saber más que lo que se ve en el video de 15 segundos. Ella además se tomó la libertad de no escribir absolutamente nada, solo acompaño con un corazón negro. En menos de un día ya tiene más de 641 mil reproducciones y más de 10 mil comentarios.

Muchos usuarios igual dudan de si este video tiene algo que ver con la serie que la argentina ha estado grabando hace un tiempo ya para Netflix. “Sky Rojo”, como se llamará, es toda una incógnita para el público, pero no se descarta la posibilidad de que ambas producciones estén relacionadas.