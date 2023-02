Lali Espósito dejó a todos boquiabiertos con una sesión de fotos muy particular para Vogue España

Lali Espósito es reconocida mundialmente desde que saltó a la fama infinita con la tira Casi Ángeles. Desde ese momento, su vida cambió totalmente y hoy su rostro es reconocido por haber interpretado a “Mar” y también por sus canciones de su carrera como solista.

Lali Espósito para Vogue España.

Debido al increíble talento y éxito que ha tenido en su último disco y gira, sumado a su nueva carrera actoral, la cantante ha sido destacada en muchos países del mundo como España. Desde el otro lado del charco la consideran talentosísima desde que apareció en Sky Rojo, serie de Netflix.

Por esta razón, la revista Vogue de dicho país quiso reconocerla con una importante y exclusiva entrevista donde se sumó una pequeña producción de fotos que dejó boquiabiertos a todos los que las vieron.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió algunas de esas fotografías en las que posó con hermosos looks. Uno de ellos se trató de un vestido blanco con una falda súper larga que destacó sus caderas y busto, en otro brilló a más no poder con un blazer oversize en color turquesa brillante. Por último, el look más romántico fue un vestido de breteles finos en color crema y pequeñas estampas de flores muy delicadas.

El colorido look de Lali Espósito para Punta del Este

Instalada hace algunos días en Punta del Este, Lali Espósito volvió a marcar tendencia en las redes sociales con su nueva apuesta de moda. Fanática de los colores vibrantes y llamativos, se hizo una selfie con su celular, en el baño del hotel en el que se hospeda.

Lali Espósito arrasó con su look en Punta del Este

Lali mostró en la postal como le queda un conjunto de microbikini con pareo a juego en amarillo y naranja shocking. El modelo elegido cuenta con un corpiño simple, con moldería triangulito. Al traje de baño estampado con un diseño textil, la artista le sumó un pareo atado en la cintura.

Dentro del carrusel de fotos que compartió en su perfil de Instagram, Lali Espósito se mostró con la vestimenta por excelencia en la temporada de verano: una gorra tipo cap en total black y unos lentes de sol al tono.

En otras de las imágenes, la ex Casi Ángeles le sumó a su glamorosa vestimenta otra prenda: una camisa oversized de mangas cortas en color amarillo pastel, que hace juego con el traje de baño. “Entre los amores, el sol y la música”, escribió la cantante en el pie de foto.