La sorprendente cirugía estética a la que Ivana Nadal se va a someter en medio de la pandemia

Ivana Nadal ha estado en el centro de la escena en estas últimas semanas. Primero, cuando reveló que se iba a ir del país por las fuertes críticas recibidas por los videos que compartía en Instagram. Luego, protagonizó una fuerte polémica con un posteo anti-vacunas. Y esta vez, la modelo grabó un mensaje para sus seguidores pero por un motivo muy diferente y lejano al escándalo: la influencer decidió volver a pasar por el quirófano.

La morocha contó en Instagram Stories: “Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta”. Y escribió en el video: “Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”.

La confesión de Ivana en sus redes

Días atrás, Nadal había contado el por qué de su decisión: “Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía”.

“Fue una experiencia muy traumática (…) Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo”, agregó.

Además, la semana pasada Ivana compartió un profundo posteo con fotos de cómo fue cambiando su cuerpo en los últimos diez años y expresó: “2009-2020. 18 años-29 años. 52kg-65kg. Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgue, me culpe, llore, sufrí, me levante y seguí..... pero en todo ese proceso, jamás SANÉ”

“Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mí, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos IMPUESTOS, y SANÉ”, fue el mensaje que le dejó a sus followers.

Y en los próximos días ese proceso de sanación de Ivana Nadal tendrá un nuevo capítulo con la operación de lolas que la modelo tanto espera.