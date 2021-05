La nueva Kelly Osbourne impacta en las redes con un rostro totalmente cambiado

Desde hace algunos años que Kelly Osbourne batalla contra su propio cuerpo, con el afán de poder finalmente sentirse cómoda con su imagen corporal. En el último tiempo, el cambio era sorprendente y la cantante se mostraba muy feliz con los resultados, pero ahora ha dejado en shock a sus seguidores mostrándose con un rostro completamente nuevo.

Más delgado y con labios gruesos son solo algunos de los impresionantes cambios en su rostro. Kelly siempre se ha caracterizado por tener una cara de forma redonda, pero ahora ha decidido, en un último paso, dejarlo atrás junto a muchas otras cosas.

La estrella de “The Osbournes” muestra orgullosa su cabello púrpura y nuevas facciones, pero por parte de los usuarios solo recibió una ola de preguntas y críticas, sobre todo para saber cual era el procedimiento estético al que se había sometido. Porque muchos afirman que hay una cirugía seguro.

Las fotos de hace un mes:

Las últimas imágenes de su rostro:

La respuesta de Kelly

Frente a la invasiva cantidad de comentarios, muchos maliciosos como suele ocurrir con las redes sociales, la cantante hizo una pausa en sus actividades para contestar.

“Acabemos con estos estúpidos rumores ¿No pueden simplemente estar feliz por mí?”, dice en la publicación. En el video, Kelly se está maquillando y aprovecha para hablar de las constantes críticas que ha recibido, así como para negar los rumores acerca de su actual rostro.

“Siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica”, explica en el mismo. Pero al final, no tuvo problema en confesar que si habían algunos procedimientos a los se había sometido, al inyectarse los labios, frente y mandíbula.