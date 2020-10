La fuerte crítica de Luis Brandoni por la no apertura de los teatros: “Es una decisión arbitraria”

Hace algunas horas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó que no habrá actividad de entretenimiento en espacios cerrados durante la temporada de verano en la Costa Atlántica.

A raíz de esta decisión, una oleada de artistas, productores, directores y público en general se volcaron a las redes para pedir por la reapertura del teatro.

Una de las figuras del espectáculo y la política que se expresó fue el actor Luis Brandoni, que cuestionó la decisión del gobierno de no reabrir los teatros y consideró que “en principio era lógico porque ocurrió en todos los países del mundo que los teatros por obvias razones cerraron, el tema es que Argentina batió el record mundial en la cuarentena”. “Y ahora de manera inconsulta y arbitraria establecieron que los teatros en Buenos Aires no se podían abrir”, lamentó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En esta línea destacó la importancia de las temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz, al expresar que además de la industria teatral se movilizan otros rubros en consecuencia: “Esto es extemporáneo de anular todas las temporadas teatrales, en centros como Mar de la plata o Carlos Paz para enero, ahora. A mí me sorprende lo apurado de decidir esto para enero”. Al tiempo que destacó que “estamos preocupados por Buenos Aires que es la tercera capital teatral del mundo, culturalmente le interesa a la Ciudad y los argentinos mantener eso”, señaló en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Estamos viendo de que se habiliten con capacidades limitadas al menos, para antes de fin de año aunque sea ver de que se pueda empezar algo. El teatro no es imprescindible, pero es necesario. Ojala el Gobernador pueda entender que el teatro también es la gastronomía, la vida, la seguridad de noche, y que se pueda evaluar de activar Mar del Plata”, indicó durante el ciclo radial Por si las moscas.

De esta forma se mostró crítico con la Asociación Argentina de Actores al resaltar que “yo después de 55 años de socio me desafilié de la Asociación ‘kirchnerista’ de Actores”. “No se ocupan de los actores, tienen la camiseta kirchnerista. Ellos están muy comprometidos con el Gobierno y no van a hacer nada que no diga el Gobierno, y el problema es que mientras los actores están sin trabajar”, señaló. “Si este gobierno no fuera kirchnerista habría huelgas y manifestaciones indicando que la patria y la cultura están en peligro”, sentenció el actor de 80 años de edad.

Sin embargo, esta tarde desde la asociación sindical, profesional y mutual de la Argentina que reúne a los actores de todo el país lanzaron un comunicado desligándose de las decisiones gubernamentales y asegurando que están trabajando “arduamente” para “consensuar la aprobación de los protocolos para que el tan ansiado retorno a la actividad teatral brinde todas las garantías sanitarias que exige el actual y complicado contexto de la pandemia”, dijeron en un comunicado.

“Apelamos a la revisión por parte de las autoridades para que la reapertura del sector teatral se lleve a cabo de manera segura, tal como sucede con las demás actividades de la economía que se encuentran en marcha”, explicaron desde la AAA.

Tras la repercusión que tuvo la decisión, Axel Kicillof manifestó la intención de la Provincia de buscar “alguna solución” para que pueda volver la actividad teatral durante la próxima temporada de verano. Si bien no descartó la posibilidad de usar escenarios al aire libre, consideró que “es muy difícil”.

Por este motivo las autoridades provinciales tendrán una reunión con referentes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales para encontrar “consensos” frente a la preocupación expresada desde el sector, industria que se encuentra parada desde marzo.

Por último, Brandoni dijo: “Además hace muchos años viene el temor a oponerse a un gobierno peronista, esto es así, yo tengo 80 años. Lo bueno es que a esto, los anónimos salen todas las veces que sean necesarias a manifestarse. Pero muchos tienen miedo a manifestarse, yo mismo he sufrido las listas negras”. “No son indiferentes los cuatro años de Cambiemos, porque hubo verdadera libertad, no había miedo, y la gente le tomó el gustito a manifestar”, finalizó.