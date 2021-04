La desagradable vivencia de Pachu Peña: un cura abusó de él cuando tenía 16 años

En las últimas horas, Pachu Peña dejó de lado el humor para dar a conocer un desagradable episodio que vivió hace varios años atrás: el humorista fue abusado por un cura cuando tenía 16 años.

El pronto integrante de Showmatch: La Academia 2021, programa que se emitirá por el Trece”, dialogó con con Ulises Jaitt, a través de su programa de radio El show del espectáculo y expresó que durante su adolescencia, cuando aún vivía en Santa Fe, fue víctima de una actitud nefasta por parte de un sacerdote.

“¿Sufriste acoso alguna vez?”, preguntó el locutor en el marco de la entrevista. “Sí, una vez en Rosario, hace mucho”, respondió el actor. Y luego inició el relato: “Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir. Me sentaba ahí, a tener un momento tranquilo. Nunca iba a misa”.

En ese momento, José María Peña continuó con su narración y, de ese modo, expuso por primera vez en los medios, su desagradable experiencia. “Había un cura que me dijo: ‘A vos te veo siempre’. ‘Sí, vengo acá porque vivo cerca’. ‘Bueno, pasá a mi despacho así charlamos’, me dijo”, explicó.

Acto seguido, detalló qué fue lo ocurrido en el recinto. “Y cuando paso a su despacho, me dijo: ‘Mirá, tengo esos libros ahí en el escritorio’. Me los pongo a ver y viene el cura y me abraza de atrás, con todo, y me apoya”, recordó.

La reacción de Pachu Peña fue muy rápida. Según afirmó, se quitó al sujeto de encima en cuanto pudo. “Y le digo: ‘¿Qué haces, la re conch*a de tu hermana?’. Le pongo un codazo y me lo saco. Lo reputeé y me fui”, manifestó.

Qué hizo Pachu Peña después del abuso

El exintegrante de Videomatch (Telefe) dejó en claro que nunca denunció a esta persona ni que tampoco pudo hablar con terceros acerca de lo ocurrido. “En ese entonces no había Instagram, no había nada. No estaba esta cosa del escrache. Ni siquiera a mis viejos les conté”, aseveró.

En ese sentido, Pachu remarcó con énfasis: “Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo”. Y prosiguió: “Lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Después los mandan a otros lados, pero siempre se los protege”.

Por último, el humorista concluyó: “Me parece que estos tipos deberían estar en cana, si se comprueba lo que es un abuso. Sobre todo, con los chicos”.