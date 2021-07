La confesión de la madre de Lali Esposito sobre Darío Barassi: “Todo vuelve”

Tras ser elegidos como las personas más queridas por la audiencia argentina, Darío Barassi y Lali Espósito disfrutan de un gran presente profesional. Luego de que el conductor mostrara su felicidad en Twitter al compartir una nota de La Nación, que repasa su carrera, la madre de Lali compartió una anécdota desconocida del actor sanjuanino.

“Acabo de lagrimear leyendo esto. Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión. Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a ustedes. 100 argentinos dicen: las llamativas razones del éxito de Darío Barassi, que logró ganarle a Vero Lozano”, manifestó el humorista en sus redes.

Además, aclaró que el buen rating que posee no se trata de una competencia entre canales: “Debo confesar que vuelvo a leerla y me sigue poniendo contento. Sólo no comparto el título atento que mi única competencia siempre es conmigo mismo. Después somos todos trabajadores de este medio que amamos con locura. Distinto canal pero mismo equipo”.

A estos dichos, se le sumó Majo Riera, madre de la coach de “La Voz Argentina”, quien relató una anécdota que vivió junto al conductor y en la que destaca un gran gesto que tuvo para con su hija: “Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!”.

El actor oriundo de San Juan no dejó pasar este recuerdo y respondió al tuit: “Majo querida!!! Mi peso en cariño x vos y esa enana talentosa conquistadora del mundo. Me acuerdo esas fans entregadas. Lo único q odio es lo q adelgazaste. Basta majo”, bromeó Darío.

“No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero. Solo te recuerdo q te olvidaste la caja de vinos y por supuesto yo me las tome. Salud!”, cerró Riera, quién nunca olvidará cuando Barassi ofició de presentador del show de su hija.