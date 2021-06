La mamá de Lali Espósito contó cuál fue el punto de quiebre para dejarla empezar su carrera a los 11 años

Hace algún tiempo, fue la misma Lali Espósito quien confesó como había iniciado su carrera, la profesión a la que hoy se dedica en cuerpo y alma. Todo en realidad, fue una equivocación. “Fui a un casting con mi hermana, que tenía quince años, mi mamá no sabía. Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris. A la semana me llaman a mi casa, mi mamá se entera. Lo que había pasado es que había dos casting a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error”, relataba de su primer casting, pero hasta parecía una señal del destino, porque fue ahí que Lali quedó seleccionada para interpretar a uno de los personajes de Rincón de Luz, con solo 11 años.

Pero luego de un tiempo, 18 años para ser exacto, ha sido su progenitora quien ha contado el mismo episodio y como un castigo se convirtió en prueba de apoyo. Majo Riera hasta recuerda cuando fue el punto de quiebre, ese momento de decisión en el que se dio cuenta de que su hija estaba hecha para perseguir sus sueños.

Su mamá ha sido parte de cada uno de sus éxitos. Google

“¿Cómo acompañar a un hijx artista?”, es la charla que dará en un encuentro virtual el 17 de junio a las 20 horas para todos los padres que se sientan desorientados respecto a cómo acompañar a sus hijos que quieren dedicarse a la actuación. Es organizado por GO Broadway.

Sobre su primera mentirita, la que dio origen a todo, Majo recuerda que hasta pensó que le “estaban haciendo una broma”, ya que muchos conocidos le decían “a esta nena hay que llevarla a la tele”. “Yo la verdad es que no lo hacía porque me daba un poco de miedo por ella. Cuando sucedió, ella escuchó y me hacía señas como de súplica, yo la quería matar. Era tal el entusiasmo que tenía y su felicidad, que la terminé llevando”, contó sobre ese momento en la entrevista hecha por Infobae.

En su primer papel en Rincón de Luz, con Cris Morena. Google

Sus primeros pasos fueron a los 11 años. Google

“Era chica y no quería que se exponga a eso, pero después terminás entendiendo y aprendiendo. Como le vi la pasión, la empezamos a acompañar”, explicó sobre el inicio de Lali en Rincón de Luz.

El momento en que la diversión se convirtió en profesión

Siendo muy chica, la hoy reconocida por todo el mundo le demostró a sus padres que tenía la madera y pasión para dedicarse profesionalmente al rubro. “¿Hubo un momento exacto en el que te diste cuenta que no era solo un juego para Lali?”, le consultó la entrevistadora. “Sí, cuando estaba terminando Floricienta”, comenzó diciendo.

Lali siempre tuvo una personalidad hecha para la televisión. Google

“Lali tenía el viaje de egresados de séptimo grado y ella decidió no ir porque había surgido una gira para hacer con el programa justo en la misma fecha. Nosotros le dijimos: ‘¿Estás segura?’, pero ella respondió que si tenía que elegir, era la gira. Ahí nos dimos cuenta que si dejaba todo de lado, de ir incluso a cumpleaños, era porque iba en serio”. A Floricienta le siguió el bombazo de “Casi Ángeles”, en donde confiesa que le vio “toda su pasión desplegada”, y se trata del antes y después de su carrera.

Otra de las grandes dudas que la aquejaban como madre era saber si Lali buscaba vivir de la actuación o solo la fama. “Eso es muy importante, es el punto. (...) ¿Ser famoso o ser artista? Esa es la pregunta porque la fama es una consecuencia del trabajo”, explicó. Y parece que Lali siempre tuvo claro que la actuación y el canto eran su vida y no su razón para ser famosa.