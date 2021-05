El duro reclamo de Lali al Gobierno por el hambre: “¿Cómo puede ser que el Estado no esté?”

Lali Espósito escribió una carta en la que reflexionó sobre la situación social y económica de Argentina y dejó duros reclamos al Gobierno por la pobreza, el hambre y la falta de agua potable en los barrios.

“Por la infancia que tuve, nunca me olvidé de la empatía; esto no lo digo de manual, sino porque realmente nunca me voy a olvidar que alguna vez no tuve para comer, y hay gente que no mira a quienes tiene al lado, aunque puedan darles una mano”, dijo la cantante en un texto compartido en la revista La Garganta Poderosa.

Lali recordó que sus papás hicieron mucho esfuerzo durante su infancia para salir adelante. “Crecí en una casita alquilada de Parque Patricios y tengo el recuerdo vivo de mis viejos preocupados porque muchas veces no teníamos para comer; hacían malabares constantemente para pagar el alquiler y así al menos teníamos el techo asegurado”, valoró.

Lali en "Sky rojo" (Netflix)

En un cuestionamiento a las autoridades, la jurado de “La Voz Argentina” pidió acciones para reducir la pobreza.

“Hoy vemos que los barrios populares están sufriendo, que las propias mujeres y su entorno tratan de sumar, ¿cómo puede ser que el Estado no esté ahí? Se cumplió un año del fallecimiento de Ramona [N. de la R. la mujer que murió por Covid-19 en la Villa 31] y cuando encontrás a mujeres como ella, ves también a un montón de gente increíble que da lo que no tiene por el otro; conocerlas nos genera estos despertares como sociedad”, destacó Lali.

La también actriz subrayó que “son las trabajadoras esenciales de sus barrios y están poniendo la vida ahí”.

“Se debe visibilizar lo que hacen, su tiempo, su vida. Y por otro lado, es necesario un reconocimiento estatal porque es un trabajo. Es muy fácil decir que ‘lo hacen porque son gente buena’, pero el reconocimiento no puede ser un ‘mirá, qué lindo’, ¡es una cagada!”, criticó la protagonista de “Sky rojo”.

“Las necesidades estructurales se hicieron moneda corriente y me imagino lo desesperante que puede ser para quienes están luchando codo a codo todos los días, ¡sin agua! Hay algo muy malo de base y es la aceptación general de que esto ya es así, de pensar simplemente que ‘hay gente viviendo sin agua’, y punto. ¡Pero es una locura que naturalicemos la situación! Estamos en 2021, en un país con muchos recursos, y estamos hablando de la falta de agua. Claramente, debemos abordar estas situaciones para realmente cuidar la vida de todas las personas”, cerró Lali Espósito.

Las palabras de Lali generaron apoyo y elogios en las redes sociales: