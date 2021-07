¡Al rojo vivo! Soledad Fandiño lució un vestido escotado y calentó las redes

Soledad Fandiño fue una de las invitas en “La Noche de Mirtha” y para no pasar desapercibida, la actriz apostó por un look súper sensual, que despertó elogios de usuarios de las redes y también de la propia conductora del programa, Juana Viale.

“Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad”, expresó la nieta de Mirtha al resto de la mesa compuesta por Sergio Goycochea, Martín Tetaz y Mauricio Dayub, quienes junto a Juana, se maravillaron con el elegante vestido rojo con aberturas que la rubia vistió.

El vestido rojo de Soledad Fandiño. (Instagram/@soledadfandino)

“Por favor, la tuya, Juana”, agradeció la ex pareja de Residente. “No es para desmerecer a los hombres pero quiero que muestres tu vestuario”, le pidió la nieta de “La Chiqui”.

“Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, confesó Soledad, haciendo referencia a su papel como conductora del ciclo de América, “Es Por Ahí”, que realiza junto a Guillermo Andino, Chantal Abad, Guido Záffora y un gran equipo. Luego, Fandiño se levantó de su lugar y posó frente a cámara, mientras de fondo sonaba la canción “Lady in Red” de Chris De Burgh.

A la la pieza roja, de manga larga y con cuello tipo camisa, la combinó con sandalias de taco aguja y este look estuvo adornado por unas joyas (cortesía de su pareja Lucas Langelotti) compuestas por aros colgantes finitos en plateado, a tono un con anillo formado por pequeñas piedritas en una mano, y otro con una incrustación de piedra roja.

La blonda no solo se quedó con los elogios de Viale, sino que fue por más y en su cuenta de Instagram, realizó dos posteos. El primero superó los 55 mil me gusta, mientras que el segundo se quedó en 30 mil y allí manifestó: “Cómo me divertí en La Noche de Mirtha! Gracias!”.