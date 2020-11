Hace casi ya un año, Gladys la Bomba tucumana le puso fin a su noviazgo con Sebastián Escasena, después de casi 2 años de relación. Sin embargo, hubo otras cuestiones más allá de lo sentimental que los mantuvieron unidos pero que ahora, terminaron desatando un escándalo.

La mediática habló con Tomas Dente y reveló que su ex se habría quedado con algunas cosas que ella adquirió mientras estaban juntos. “Estoy esperando hasta el jueves que fue su promesa. Él tiene un auto mío, un auto que compré yo para que se hagan cosas para mi madre en Tucumán. En estos momentos lo tiene él, que anda paseándose en Tucumán con la nueva novia... quiero que me lo devuelva”.

“Mi hermano se iba a hacer cargo pero no pudo ir a buscarlo porque falleció un cuñado mío... la cosa es que ahora lo necesita y él brilla por su ausencia. Lo llamo, me maltrata telefónicamente... estoy dándole la opción de que no vaya preso, nada más”.

Angustiada, agregó: “Me siento estafada, utilizada, es muy triste para mí como una dama que soy y una mina que toda mi vida he laburado, todo lo que tengo me lo gané laburando, lo único que sé en mi vida es laburar, entonces no es justo, imaginate cómo me siento”.