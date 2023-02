Julieta Nair Calvo enamoró al posar a cara lavada con una malla enteriza ajustadísima que le marcó todo

Julieta Nair Calvo está a unas semanas de la obra de teatro que protagonizará junto a Nicolás Vázquez. En la previa, la actriz comparte en sus redes algunos momentos divertidos de los ensayos, pero también algunas fotos y videos que enloquecen a sus fans.

La artista tiene casi tres millones de seguidores con quienes comparte todo lo relacionado a su trabajo, pero también los hace partícipes de su maternidad, una etapa que hace unos meses inauguró cuando nació su primer hijo, Valentino.

Además de actuar, Julieta sabe cómo enamorar a la cámara con fotos casuales que se toma con su teléfono o con producciones más grandes en las que ella solo debe preocuparse por salir divina, como siempre.

En uno de sus últimos posteos compartió de las primeras. Es que desde el baño y a cara lavada, la actriz posó frente al espejo con una malla enteriza de la marca Puma, de la que ella es embajadora, y le llovieron los corazones.

Julieta Nair Calvo en Instagram.

El traje de baño no solo resaltó su increíble figura, sino también sus curvas y un poco más. Por lo que, en pocas horas, los “likes” comenzaron a ir en aumento y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

“Lo bomba”, “Ahhh, buenoooo”, “Estamos casi todos de acuerdo que es una de las mujeres mas hermosas”, “Hola si más potra no ?”, “Bueeenooo mamita”, “Belleza única”, “Dioss mio, no podes estar asi de buenaaa”, “Cómo has hecho para tener ese cuerpo después del ambarazo?”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Julieta Nair Calvo compartió sus mejores postales en traje de baño

Julieta Nair Calvo eligió pasar unas vacaciones de verano muy distintas a los demás. El plan de los famosos fue viajar a Punta del Este, pero la actriz optó por uno de los destinos argentino más bellos como Bariloche.

En Instagram compartió una extensa caminata que realizó junto a su esposo y su hijo por pleno San Carlos de Bariloche, pero las postales que se llevaron todos los likes son en las que posó en traje de baño.

“Tan babosos por Valen que ya ni miramos a la cámara”, expresó en una fotografía súper veraniega donde posó con Andrés Rolando en looks de pocas prendas. Él una clásica malla negra, y ella una bikini fucsia con detalles en celeste que resaltaron su figura, sobre todo sus abdominales.

Julieta Nair Calvo posó con una microbikini y enloqueció a sus seguidores.

Julieta Nair Calvo disfruta de Bariloche con su familia