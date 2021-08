Jimena barón y su nueva obsesión fashionista: los pantalones colaless

Jimena Barón le dedica mucho tiempo al cuidado de su cuerpo. Y el esfuerzo que implica entrenar seis veces por semana y llevar una dieta vegetariana balanceada da sus frutos, ya que no solo se siente fuerte y saludable, sino que la actriz y cantante disfruta de sus curvas y no duda en mostrarlas tanto en las redes sociales como en la pista de ShowMatch.

De hecho, en las últimas galas del programa que conduce Marcelo Tinelli, “La Cobra” mostró cuál es su nueva obsesión fashionista con la que luce su lomazo. Se trata de los “pantalones colaless”, una prenda inferior que la cubre de la cintura a los tobillos pero que deja sus glúteos al descubierto.

“Volvió La Cobra, bebé”, escribió la artista en sus redes en una de las ocasiones que usó este osado ítem de su guardarropas, dejando en claro que sus looks van en línea con su costado de mujer fuerte y empoderada.

Y aunque la primera vez que usó estos pantalones recibió muchas críticas por parte de algunos de sus seguidores, quienes señalaron que “no daba” usar algo así en televisión, la jurado de La academia está decidida a seguir luciéndolos porque la hacen sentir cómoda.

Cabe señalar que Jimena no es la primera que se anima a usar este tipo de pantalones. Kim Kardashian es una de las tantas famosas que sumó esta prenda a su impresionante guardarropas. Mientras que otras figuras como Jennifer López y Lali Espósito su sumaron a la moda de dejar a la vista su ropa interior.

Distintas celebrities se sumaron a la moda de dejar a la vista su ropa interior. web | Web

Jimena Barón: segura con su cuerpo pero insegura con su personalidad

Pero no todo es color de rosa en la vida de la autora de La tonta. Sin ir más lejos, hace unos días reveló en sus redes sociales que no es tan segura como aparenta. “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”, explicó.

Y aseguró que este aspecto de su personalidad la afecta a la hora de relacionarse con los hombre. ”Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”, reconoció. ¿Cuál el origen de su problema? Su niñez y la forma en la que se relacionó con sus padres: “Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”.