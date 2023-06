Jimena Barón se puso el hilo dental más chiquito e hizo una jugada pose sobre la silla de su living

Jimena Barón está a pocos días de estrenar su nuevo show y ultimando los detalles para arrancar la gira por el país con su nuevo disco “Mala Sangre”. Como en cada presentación, no solo va a cantar, sino que montó diferentes coreografías a las que le dedicó mucho tiempo de ensayo para que todo salga perfecto.

En sus redes compartió algunos adelantos, que enloquecieron a sus fans. Pero ocurrió aún más cuando se sacó toda la ropa y posó sensual desde living de su casa, previo al esayo.

Jimena Barón

La cantante sabe cómo llamar la atención, más allá de que su escultural figura se roba todas las miradas. Esta vez, posó una vez más frente al espejo de su casa, el que todos reconocen por el colorido marco, y solo llevaba puesta una tanga y una remera súper cortita, que delató que no llevaba puesto nada debajo.

Previo, subió un video en el que hizo una extraña pose sentada en la silla de su living con el que destacó sus largas y torneadas piernas, pero también sus glúteos.

Jimena Barón se puso de espaldas y dejó su retaguardia al descubierto

En su Instagram, donde la siguen más de 6 millones de personas, compartió en todo este tiempo parte del proceso creativo de su show, con el que saldrá de gira. En un momento particular de su vida, la artista apuesta por su carrera musical y se sinceró al respecto.

“La Cobra” hizo un posteo en el que expresó cómo se siente en la previa de recorrer la Argentina con su música, una vez más. Además, compartió una seguidilla de imágenes que evidencian sus sentimientos más profundos.

Es que de todas las imágenes, llamó la atención una de ella de espaldas, con el pantalón bajo hasta donde termina la cola, por lo que resaltó más que nunca.

Jimena Barón

“Nunca no ser mamá primero, porque ser mamá es lo más lindo que me pasa en la vida. Momo es el hijo más hermoso del mundo y Mala Sangre es el show más increíble del mundo”, continuó su posteo.

“Y yo soy una genia, que acá sigo con mis 36 años, componiendo, entrenando, practicando coreos hace meses que me cuestan un huevo y medio y rechazando cualquier otro proyecto que me no sea cantar porque cantar es lo que más feliz me hace en la vida, después de Momo, claro. Y si no vamos a ser felices que vamos a ser?”, agregó a días del estreno de su show que miles de personas podrán disfrutar.

Jimena Barón

Jimena Barón

La cantante recibió los 36 años de la manera más sensual.

Jimena Barón comenzó clases de natación.

Jimena Barón posó en bikini en Miami.

Jimena Barón, "traje las pompas".

