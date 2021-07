Jimena Barón confiesa que en realidad no tiene la autoestima que todos creen

Los famosos parecen sentirse más cómodos confesando todas sus intimidades a través de las redes sociales que en una entrevista formal. Porque ya más de uno se ha prestado a la situación de la caja de preguntas que se da como opción en las Stories de Instagram y en este caso fue Jimena Barón. La cantante en realidad se distanció de las redes sociales por varios meses, pero finalmente retornó a inicios de este año y ahora se anima a hacer varias confesiones que en el pasado nunca habría revelado.

Con 34 años y un impresionante cambio físico, la jurado de La Academia es una de las ídolas de los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, confiesa que en realidad su autoestima es mal percibida por la sociedad y que no tiene tanta como parece.

La pregunta era “Tenés autoestima alta”, a lo que ella contestó: “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”. Y luego agregó abriéndose: “Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”. Aunque con un corazoncito explicó que todavía “lo estoy laburando”.

Instagram Stories. Instagram

Otro de los usuarios le cuestionó sobre las razones para empezar terapia y ella dijo que va desde los 13 años pero “con interrupciones”. “Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”, escribió. Uno de los sucesos más importantes de su vida fue el reencuentro con su padre, Jorge Guevara, que falleció en 2014.

El personaje de Jmena

Es por eso que muchas veces Barón se refugia en la música y las canciones que escribe. Es en el personaje que se generó para la música que encuentra la fuerza para no decaer. “Cómo es Jimena”, le consultó un seguidor, a lo que ella explicó: “Yo la quiero un montón. Tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón. Pues nada le ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual. Adentro de la cobra hay dulce de leche. No digan nada”.

Instagram Stories. Instagram

Luego contó que tiene ciertos circuitos para cuando comienza a sentirse mal y quiere levantar el ánimo. Entre sus fortalezas escribió: “Mi energía desbordante, mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mi misma”.

Entre otras declaraciones, confesó que no está con nadie, pero que ganas no le faltan. “No estoy de novia ni tengo nada interesante que contarles por el momento. Ojalá pronto. Tengo ganas. Estoy particularmente sensible y cariñosa. (Rarísimo)”. Para explicar mejor la situación sobre si le gusta estar soltera, escribió: “Los sábados sí, los domingos no. Algo así siento”.