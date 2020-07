Ivana Nadal aseguró que la subestiman “por ser homogénea” en lugar de “hegemónica”

El nombre de Ivana Nadal viene desde hace algunos días ocupando el centro de la polémica. Primero por las repercusiones de sus videos con mensajes de autoayuda en las redes sociales, después porque anunció que abandonaría el país a fin de año, y ahora por confundir una palabra al defenderse de las críticas.

En una de sus stories, la conductora invitó a sus seguidores a ver su último video titulado “¿Por qué siempre desnuda?” y además hizo referencia a Oriana Sabatini, quien publicó esta semana un video mostrando su cuerpo al natural y habló de trastornos alimenticios.

“Hoy más que siempre, les pido que escuchen este video entero. Que no juzguen, que escuchen y procesen esa info. Que piensen si el simple hecho de creer que personas como yo, @jimefrontera o @orianasabatini no podemos dar un mensaje de amor y aceptación, por ser ‘homogéneas’”, comenzó su mensaje.

Y sumó: “No es una contradicción buscar ser aceptado o aceptada, ¿pero callar a quienes buscamos justamente que nadie más sufra por un cuerpo, por un envase? Unirse no es criticar la forma de lucha de cada uno, porque aunque no me hayan discriminado por gorda, yo lo hacía conmigo misma. ¡Y eso tiene que dejar de pasar! Si aprendés a amarte sanamente vas a dejar de competir por dar un mejor mensaje. Vas a abrazar el amor y el apoyo del otro”

De inmediato, muchos le marcaron el error de usar el término “homogéneas” en lugar “hegemónicas”, como se denomina a la mayoría de las influencers por representar un modelo de belleza dominante.