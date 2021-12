Isabel Macedo anuncia el sexo de su bebé de una insólita forma

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se encuentran pasando un gran momento como pareja. A la espera de su segundo bebé, el político y la actriz se encuentran transitando un bello embarazo y que cada vez trae más sorpresas.

Así es que la actriz de Floricienta contó a través de sus stories de Instagram cuál es el sexo del bebé que están esperando junto a Urtubey. Isabel, que tiene a su pequeña Isabelita que acaba de terminar su salita de 3 años, se prepara para recibir otro bebé en camino.

La mujer tuvo una divertida e insólita manera de revelar cuál será el seso del bebé. En primera instancia, colocó una encuesta para hacer partícipe a sus 2 millones de seguidores en la red social.

Mientras que el 78% aseguró que tendrá un varón y el sólo el 22% se inclinó por una nena. Por lo que Isabel Macedo les habló a todos ellos para develar el misterio y contarles quienes acertaron y quienes no.

La actriz, sin decir nada concreto, dio a entender por sus historias que espera a una nueva compañerita para Isabela.

Con un sweater rosa, Isabel Macedo dijo: “Con este color no quiero darles ningún mensaje subliminal, es sólo que me parece que ya está... Porque estuve viendo los resultados [de la encuesta]”, disparó pícara poniendo cara de no acertaron.

“Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que ven tan bien... que seguro es varón... estás bárbara”, agregó entre risas la actriz, quien se encuentra radicada en Salta con marido y su hija.

Sin embargo, a pesar de que los resultados lanzaban que formarían la parejita, parece que Urtubey y Macedo están destinados a estar rodeados de bellas mujeres.

Isabel Macedo se encuentra esperando a su segunda nena.

Es por que tras el video con sus palabras, donde sin decirlo de su boca lo dio a entender, Isabel Macedo publicó el resultado de la encuesta en el que explicó que mayoría no acertó al hacer un círculo rosa en el porcentaje de la opción nena, y llenando de corazones rosas la imagen.

En sus historias también compartió un video de su hija en el último día de salita de tres. Belita, como la llaman cariñosamente, hizo un dibujo para cerrar el año que enterneció a su madre por completo. Cuando su mamá le preguntó de qué era su obra de arte, la nena respondió: “Es mamá y el bebé”. “¡Ay, te amo!”, expresó invadida por la emoción y se fundieron en un abrazo.