Inés Estévez y sus problemas económicos: “Estoy viviendo de la plata de amigos”

La cuarentena por coronavirus afectó a todos los argentinos y el ambiente artístico fue uno de los sectores que padecieron a nivel económico ya que su actividad se frenó al 100% durante muchos meses. Muchos actores han podido remontar su situación financiera pero no es el caso de Inés Estévez.

La artista reveló que está en una complicada posición económica. La madre de Vida y Cielo, hijas que tuvo durante su matrimonio con Fabián Vena , confió: “Voy a hacer cualquier cosa que me de un poco de dinero ahora. La industria está destruida acá. Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sí... Sigo estando en graves problemas”.

Además, en “Chicas Guapas” aseguró que amigos y familiares le prestan dinero para poder afrontar sus gastos: “Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada, dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar”.