Inés Estévez defendió a Ameri tras el escándalo en Diputados y estallaron las redes

Este jueves, el diputado por Salta, Juan Ameri, se convirtió en el centro de atención tras protagonizar un escándalo por besar un seno de su novia cuando estaba online en la sesión de Diputados.

Dicha acción generó repercusiones en todo el arco político, que repudió su actitud y empujó su renuncia a la banca, y también en el mundo del espectáculo, que no se quiso quedar afuera de la polémica.

Una de las personas que tomó la palabra fue la actriz Inés Estévez, que habitualmente huye de las controversias mediáticas, sorprendió al opinar sobre el incidente en las redes sociales. En un brevísimo posteo en Twitter manifestó su opinión sobre lo ocurrido en la Cámara de Diputados cuando se debatía la renegociación de la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Poco después de que trascendiera el incidente que tuvo a Ameri como principal protagonista y desató la ira del presidente del cuerpo, Sergio Massa, la intérprete lanzó un picante comentario sobre la situación y explotaron las redes sociales. “Tanto funcionario durmiendo en sesiones y le arman un escándalo al que coge”, posteó en llamas.

“Totalmente de acuerdo, amo las ironías de Inés”, “Se supone que están tratando leyes que nos importan, Inés. Me extraña, vos que sos una voz muy coherente para reclamar la falta de gestión”, “Espero que tu reflexión sea ironía. En la vida todo no es lo mismo”, “Es una falta de respeto total. Nosotros le pagamos el sueldo a este estúpido”, fueron algunas de las respuestas que recibió Estévez por su mensaje en las redes sociales.

Otra de las más reacciones curiosas la protagonizó la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid, quien se sorprendió ante la envergadura que había tomado el episidio que le valió al diputado del Partido de Todos la renuncia a su banca en la Legislatura nacional.

“¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...”, comentó anoche la exlegisladora porteña en su cuenta de Twitter.

“Me parece escandaloso que en un país en donde estamos en una pandemia estemos horrorizados porque un diputado hace eso. No estaba teniendo relaciones sexuales”, afirmó Rachid, y explicó: “Me parece condenable que cualquier diputado esté haciendo cualquier otra cosa durante una sesión, por ejemplo poner una foto cuando uno tiene que estar en sesión y no está. Me parece que merece una sanción”.