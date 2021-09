Inés Estévez se mostró en contra de las nuevas medidas del Gobierno frente a la pandemia

Luego de que el Gobierno nacional anunciará la flexibilización del uso del barbijo al aire libre, Inés Estévez decidió hacer un contundente descargo en sus redes para generar conciencia sobre la pandemia.

“Yo no me saco el barbijo ni en pedo y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso”, señaló la actriz, con la honestidad que la caracteriza. Y agregó, con fuerza: “En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos a todes”.

Su postura tuvo muchos adeptos y detractores. Sin embargo, la exesposa de Fabián Vena aclaró que su creencia no va de la mano con ninguna inclinación política. “La mayor demencia es colocar el uso del barbijo en una posición política. Yo antes me lo puse y ahora también”, subrayó.

E hizo referencia a la importancia de mantener los protocolos para no tener problemas en el desarrollo de su profesión: “Estoy trabajando en 3 proyectos y mi responsabilidad es preservar la salud de todos los equipos. Un contagiado son 14 días de no filmar. Pilas loco”.

Inés Estévez y su experiencia con el Covid-19

En noviembre de 2020, tanto Inés como sus hijas, Vida y Cielo, contrajeron coronavirus y no la pasaron bien. “Ellas dieron positivo y yo también, fue difícil. La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama, una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá pude comenzar la recuperación. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado”, contó en una entrevista.