Horóscopo: los signos a los que más les cuesta perdonar

Para muchas personas, perdonar no siempre es algo sencillo y aunque tengan buen corazón, no significa que tienen mala memoria, por eso las estrellas nos revelan cuáles son los signos del zodíaco a los que más les cuesta perdonar.

En los signos hay grandes fortalezas y debilidades incómodas, rasgos que ayudan a proteger el corazón de muchas cosas, precisamente estos signos con el corazón más inteligente son parte de esa lista ya que pueden vivir de todo pero eso no quiere decir que olviden fácilmente.

Tauro: Aunque no te molesta experimentar cosas nuevas, la realidad es que el pasado tiene un lugar especial en tu vida porque te esmeras mucho en crear una rutina, una vida que funcione para vos y cuando algo cambia te cuesta procesarlo aunque sepas que es necesario.

Cáncer: Tu corazón es noble y tu memoria es excelente, amas con intensidad y guardas todo tipo de momentos en el corazón a lo largo de tu vida, por lo que avanzar no es cosa fácil ni rápida. Recordás mucho a las personas que no están con vos, amigos, ex parejas, te enfocas en lo bueno y como parece que antes todo era mejor dudas en seguir adelante.

Escorpio: Cuando la vida sorprende a este signos lo hace a lo grande y no siempre de buena forma, pareciera que preferís estar solo pero cuando abrís tu corazón lo hacés sin límites y te gusta que todos se muevan según tus reglas. Cuando alguien te falla, el resentimiento se apodera de vos y no te es fácil liberarte del pasado, incluso si alguien se va de tu vida, te cuesta superarlo. No te gusta admitirlo pero la mayor parte del tiempo vives en el pasado.

Capricornio: Nadie duda de tu compromiso con el presente y el futuro, especialmente si se trata de metas y crecimiento personal o profesional, pero aunque siempre haces lo que se espera o lo que debes, dejar ir el pasado no te es fácil. Sos una persona de tradición y como te esfuerzas mucho por lo que construyes, el cambio no se te da con facilidad.