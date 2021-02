Horóscopo: conocé a los signos fashionistas del zodíaco

Estar a la moda con el look no es un asunto que se les a todas las personas, no se trata solamente de vestir bien sino de lograr un estilo único que todos envidien y quieran imitar. Hay signos del zodiaco que nacieron con un buen gusto en la moda y saben cómo usar las prendas a su favor.

Para estos signos, la moda es vida, es una gran oportunidad para expresar parte de su personalidad.

Tauro: Los estampados y los colores vibrantes nunca se vieron mejor combinados que bajo el talento de los taurinos, quienes son unos expertos en hacer que lo más simple se vea lujoso y básico. Llevan el gusto por la moda en las venas y en definitiva saben que la moda no es un gusto es una necesidad y desde luego un estilo de vida que inspira a muchos en su forma de vestir.

Géminis: Una de las corrientes de la moda es el minimalismo y este estilo sin duda fue creado por los mismos geminianos. Debido a que ellos viven la regla en moda de que menos es más, usan accesorios mínimos, además de que les encanta añadir un toque para impresionar un pequeño detalle como una costura en algunas de las prendas para que resalten.

Leo: Las personas que aman la moda en todo su esplendor pues son mejor conocidos como aficionados a las compras sin duda son las de este signo del zodíaco . Siempre están al pendiente de las tendencias, prefieren buscar en la ropa y accesorios nuevas formas de expresar su personalidad y no tienen miedo de robar la atención con sus atuendos de alta gama, por lo que son todas unas divas en potencia.

Libra: Es el signo del zodiaco que más se divierte con la moda y aprovecha esta área para sacar a flote su creatividad como toda una stylist profesional. Cuando todo se trata de moda para ellas y ellos no existen las reglas, no les gusta seguir mucho las tendencias, y de cierta forma logran crear cosas únicas con su estilo, robando miradas a su paso todo el tiempo.