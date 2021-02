Horóscopo: los tres signos del zodíaco que lloran por todo

Son muchas las personas que se caracterizan por tener el “llanto fácil”; mientras que algunas viven y son fuertes, otras se quiebran con facilidad. Según el horóscopo, hay tres signos del zodiaco que lloran con demasiado facilidad por distintos motivos.

Escorpio: Pertenecen al clásico caso de las personas que no aguantan las decepciones. Cuando algo les sale mal se frustran muchísimo y no pueden ocultarlo. No son para nada débiles, pero sí muy exagerados cuando les pasa algo que no está en sus planes.

Cáncer: Probablemente sean los más sensibles de todo el zodíaco; lo demuestran con largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, lo harán en cualquier lugar y sin temor. Además de tristeza, con sus lágrimas también demuestran alegría.

Piscis: Vivir en un mundo de ensueño tiene su lado malo, y esto lo saben muy bien los piscis. Cuando les toca estar en el mundo real, es como si se rompiera su coraza, y todo les causa un dolor muy grande. Es por eso que reaccionan de una manera desproporcionada a las dificultades y son un mar de lágrimas al final.